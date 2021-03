En la comuna de Putre, localidad de Lupica, se inauguró un nuevo módulo de cultivo de berries sin suelo, un proyecto innovador para cultivar en precordillera, a través del proyecto ejecutado por el Instituto de Investigaciones Agropecuarias, INIA, dependiente del Ministerio de Agricultura.

Esta innovación se realizó a través de un convenio de colaboración establecido con la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena CONADI, en el marco del programa “Promoción integral de riego y desarrollo integral para personas indígenas, comunidades y/o parte de comunidades indígenas de la región de Arica y Parinacota”.

El SEREMI de Agricultura de Arica y Parinacota, Jorge Heiden, explicó que a través de esta iniciativa se busca contribuir al desarrollo de una agricultura sostenible y en armonía con el medio ambiente a través del empleo de sistemas de riego tecnificado y el uso de energía no convencionales para mejorar la diversificación productiva, contribuyendo a un mejor manejo de cultivos tradicionales como papa, maíz, entre otros, y que esto permitan un uso eficiente del recurso hídrico de la región.

Francisca Ape, agricultura beneficiada, agradeció felizmente el apoyo entregado “esta es una nueva experiencia para mí, ahora estoy contenta desde diciembre comenzaron a poner las primeras plantas las frutillas ya están con frutos. Siempre me ha gustado el campo, el aire libre y después que me pensioné comencé en este rubro. Estoy feliz agradecida por todos los que me han ayudado, yo antes andaba preguntando cómo se sembraba, cómo se hacían las cosas, ahora todo eso lo aprendí”.

En diciembre se plantaron tres especies de frutales menores, Physalis peruviana (Aguaymanto – Capulí), Frutilla variedad San Andreas (en altura) y Frambuesa variedad Heritage, las tres especies se encuentran establecidas bajo el principio denominado “cultivos sin suelo”, lo cual corresponde a cultivos en sustratos en contenedores, con fibra de coco o compost.

El sistema de riego es localizado a cada planta por goteo y su operatividad es automatizada a través de la energía proveniente de paneles fotovoltaicos ubicados sobre la caseta de control riego y fertilización. Estas unidades cuentan con sensores de temperatura y humedad relativa, que permiten conocer y modificar dichas variables, de manera de manejarlas adecuadamente en beneficio del crecimiento y desarrollo de cada cultivo.

Emiliano García director regional de CONADI Arica agregó “este convenio nos permite innovar en lo que es la producción agrícola e implementar de acuerdo con los pisos ecológicos. De esta forma podemos descubrir nuevas formas de llevar a cabo una agricultura sustentable para el bienestar de las familias indígenas en los distintos pisos ecológicos, especialmente en la precordillera el altiplano en todos los sectores donde habitan nuestros pueblos indígenas”.

William Potter, quien lidera el proyecto desde la Oficina Técnica Ururi de INIA, destacó la importancia de desarrollar una alternativa de agricultura sustentable que busca “responder a los efectos y consecuencias del cambio climático en las diferentes localidades impactadas de la Región mediante; la aplicación de sistemas de riego que permitan un eficiente uso del recurso hídrico basado en la interpretación de las variables macro y micro climáticas del entorno, optimizando el manejo de cultivos tradicionales y potenciales, desarrollando y proponiendo el uso de generadores de energía eléctrica y calórica en post de la disminución de emisores de fuentes de carbono y contribuir a la formación de núcleos de desarrollo agroeconómicos y con ello a un paulatino rejuvenecimiento de las zonas de intervención, a través de una agricultura sostenible tanto del punto de vista de auto consumo (económico/ social) y ambiental”.

INIA y CONADI buscan apoyar a los agricultores a través de la transferencia de conocimientos en terreno, lo cual permite aplicar lo aprendido en los invernaderos, para continuar desarrollando el sector agrícola en la precordillera chilena.