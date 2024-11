Avanzan compromisos por la preservación del huemul

En una alianza público-privada, se busca fortalecer los corredores biológicos del huemul, conectando las macrozonas norte, centro y sur.

Seguir avanzando en la tarea de restablecer la conectividad de subpoblaciones sanas de huemul en la Patagonia chilena y recuperar hábitat y corredores de vida silvestre, a través de un trabajo colaborativo. Estos son parte de los objetivos de la coolaboración público-privada que mantienen diferentes entidades nacionales.

Entre ellos, el SAG, Conaf, Ministerio de Agricultura, Conaf, Rewilding Chile y la Fundación Tompkins Conservation. Es así que recientemente se realizó un positivo encuentro de coordinación que permitió dar cuenta de las medidas en curso en el marco del convenio firmado en 2023 para la creación el primer Corredor Nacional del Huemul (CNH) en el país.

“Estoy muy agradecida de ser invitada a esta reunión que considero súper clave, hablando del rescate de la especie huemul, y se reforzó que esta especie no sobrevivirá en la ausencia de la coordinación y compromiso entre Gobierno, partes privadas, comunidades locales, regionales y nacionales. Si no hubiésemos firmado un convenio hace un año, creando el concepto de Corredor Nacional de Huemules, no tendríamos esta reunión hoy. Cuando uno compromete un Corredor Nacional, significa que tiene que trabajar desde el punto donde viven los pocos que quedan, hasta Santiago. Estoy muy agradecida y feliz “, subrayó Kristine Tompkins.

En este sentido, la iniciativa del Corredor Nacional de Huemul busca generar una conexión entre las macrozonas norte, centro y sur, abarcando 6 Parques Nacionales y 4 Reservas Nacionales entre la región de Los Lagos, Aysén y Magallanes, respectivamente, permitiendo así avanzar en la tarea fortalecer la conectividad entre poblaciones de la especie.