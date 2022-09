La Asociación de Exportadores de Frutas de Chile AG (ASOEX), a través de su presidente, Iván Marambio expuso la visión del sector respecto del proyecto de las 40 horas ante la Comisión de Trabajo y Previsión Social del Senado.

En la oportunidad, Iván Marambio, fue el encargado de visibilizar la voz de las cerca de 300 compañías exportadoras y productoras de frutas las cuales en su conjunto representan a más del 90% de la fruta fresca que se exporta desde Chile al mundo. Una industria que, además, genera más de medio millón de empleos directos e indirectos, durante la temporada alta.

El dirigente fue claro en indicar que para el mundo de la fruta de exportación la implementación de las 40 horas en el sector, requiere considerar la realidad productiva de esta industria. A fin de contextualizar las razones de aquello, el Presidente de ASOEX señaló que en este actividad el empleo se ve determinado por el ciclo productivo de los huertos frutales, lo que hace que se requiera mayor fuerza laboral de personas y entidades que participan en el proceso, especialmente en los períodos de cosecha y embalaje de la fruta, lo cual se concentra entre los meses de diciembre a marzo. “Nuestra industria es muy relevante para la economía regional, ya que, se lleva a cabo desde Coquimbo a Aysén, siendo la principal actividad dentro de la agricultura chilena, y a nivel global, la segunda del país después del cobre. En su “peak” genera, aproximadamente, 600 mil empleos directos, especialmente ligados a la cosecha y packing”, observó al comienzo de su intervención.

El representante añadió que el trabajo de la fruta también está determinado por eventos de la naturaleza sobre los cuales no se tiene control, como son las lluvias, heladas, olas de calor, entre otros, los cuales generan cambios en la planificación operativa y en la jornada de los trabajadores, elemento que no está incluido en el proyecto de normativa laboral en trámite.

Asimismo, explicó que a lo anterior se suma la escasez de trabajadores y los vaivenes que puedan ocurrir en el país, por ejemplo, derivados de movilizaciones portuarias o problemas que existan a lo largo de la cadena logística. “Nuestra fruta es un producto perecible, lo cual no nos permite margen de error “, remarcó.

De esta manera, Marambio indicó que con respecto al proyecto: “Nosotros pensamos que la agricultura, y especialmente la fruta fresca de exportación deberían estar sometidas a una normativa laboral especial. Nosotros no vemos razones para que nuestro sector no cuente con una normativa laboral específica, tal como operan otros sectores de la economía nacional. Nuestra actividad no puede ser tratada como una industria con actividad y empleo estable y permanente cuando es todo lo contrario. Tenemos una marcada estacionalidad y dependemos de factores que no están a nuestro alcance manejar, como lo es el clima. El año se hace en unos pocos meses. A modo de ejemplo, el sector de la cereza, hoy la principal fruta de exportación chilena, un orgullo para el país, es un producto que se cosecha prácticamente en un mes, por lo mismo, creemos que en ese mes deberíamos tener un trato diferenciado”.

Propuestas de ASOEX

El presidente de ASOEX, planteó en la Comisión 3 propuestas del sector respecto del proyecto. “Como primera medida, nosotros aspiramos a tener promedios de jornadas en los cuales podamos promediar las horas a trabajar, de la jornada de las 40 horas, en períodos semanales, quincenales o mensuales. Es decir, tenemos una estacionalidad, donde además la carga laboral varía. Hay periodos “peaks”, pero también lagunas o menores días de necesidad de trabajo, y por ello, aspiramos a tener estos promedios”, comentó.

Como segunda propuesta, especialmente para los periodos “peak”, Marambio apuntó a poder contar con un tope mayor de horas extras, cumpliendo en todo momento con el máximo de trabajo diario.

En tercer lugar, indicó que existe la necesidad de incorporar el concepto de “Fuerza Mayor” de manera de extender la jornada laboral a 7 días por semana, en situaciones puntuales y que respondan a hechos fortuitos, ya sea, derivados de la naturaleza (lluvias, heladas, olas de calor) o situaciones que interrumpan el normal proceso exportador, como pueden ser los paros portuarios. “Frente a casos fortuitos, nos gustaría aspirar a poder extender esta jornada laboral al menos a una semana. Por supuesto, considerando la adecuada compensación (remuneración)”, puntualizó.

Finalmente, destacó la condición que cualquier implementación de las propuestas indicadas, requiere del acuerdo con los trabajadores, con el objetivo de que ello permita una adecuada implementación.