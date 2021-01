Técnica permite predecir productividad y calidad que tendrán Eucaliptus

Estudiante del doctorado en Ciencias de la Universidad de Talca trabaja en el mejoramiento genético de especies forestales para una producción eficiente.

Paulina Ballesta, ex estudiante del Doctorado en Ciencias de la Universidad de Talca, mención Ingeniería Genética Vegetal, desarrolló su tesis apuntando al mejoramiento genético de especies forestales, y, según explicó, trabajó en la evaluación de la productividad de un árbol en función de su mérito genético, el cual es estimado mediante sus antecedentes genealógicos. “De tal manera, aquellos que estén genéticamente relacionados podrían tener un comportamiento fenotípico similar. Por consiguiente, mi trabajo consistió en identificar regiones en el genoma de árboles de eucalyptus que son íntegramente heredadas entre generaciones, y de esta manera, evaluar cuál será el desempeño maderero de cada árbol, dada su información genómica”, explicó la nueva doctora.

El estudio, busca generar una estrategia que permita optimizar los programas de mejoramiento genético en eucalyptus. En este sentido, el mejoramiento de estos puede ser complementado con herramientas biotecnológicas que permitan seleccionar en forma temprana árboles con mejor productividad para diferentes características económicamente relevantes para la industria.

“De los resultados de mi estudio, se plantea una estrategia que permite la selección de árboles que tienen un bajo control genético y una fuerte influencia del ambiente. Adicionalmente, en este estudio se plantearon dos estrategias que pueden ser implementadas en diferentes etapas de desarrollo, ya sea desde ensayos de progenie-procedencia, hasta programas de mejoramiento más avanzados”, añadió Ballesta.

El trabajo fue financiado por un proyecto FONDECYT Regular (N° 1170695), liderado por el doctor Freddy Mora, académico del claustro del programa. Además, contó con la participación de Semillas Imperial SpAy de la Hacienda Agrícola Caracas de Los Vilos.

Estudio propone el uso de herramientas genómicas de los árboles y plantea una estrategia que permite la selección de árboles que tienen un bajo control genético y una fuerte influencia del ambiente afín con la producción de madera

Examen vía online

Dadas las anómalas circunstancias con que la Pandemia COVID-19 ha azotado la forma de vida en todo el mundo, surgen ideas para adaptarse a ella e intentar realizar la vida, y sobre todo el mundo laboral, de manera normal. La Universidad de Talca y su Doctorado en Ciencias, mención Ingeniería Genética Vegetal, que tiene como propósito la formación de recursos humanos altamente calificados en el área de la biología vegetal y biotecnología, con conocimientos de bioquímica, fisiología y genética molecular de organismos vegetales, no ha sido la excepción. Así, el programa de doctorado ha realizado una serie de seminarios online con distintos invitados de todo el mundo y exposiciones realizadas por sus estudiantes durante 2020, además de las defensas de tesis a través de plataformas digitales como Zoom, que logran simular una reunión o ceremonia presencial.

Para Paulina, realizar su defensa de tesis bajo la plataforma Zoom fue algo inusual. “Desde mi perspectiva, la modalidad online para mi defensa de tesis tuvo sus pros y sus contras. Por un lado, creo que me sentí bastante calmada para exponer y contestar las preguntas durante la defensa. No obstante, también me tenía preocupada si algún vecino podría jugarme una mala pasada, o bien, mi servicio de conexión a internet. Por otro lado, me habría gustado tener la oportunidad de compartir esta experiencia en forma física con mi familia, pareja y amigos, a quienes no había podido ver en varios meses, no obstante, tendremos que adaptarnos a esta nueva modalidad para alcanzar nuestras metas de estudio y poder transmitir nuestros trabajos científicos”, finalizó.

