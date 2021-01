SAG pone fin a trabajos por brote de mosca de la fruta tras erradicarla de Villa Alemana

Servicio Agrícola y Ganadero utilizó como principal herramienta de control la Técnica de Insectos Estériles.

El Servicio Agrícola y Ganadero de la Región de Valparaíso dio por finalizada la campaña de mosca de la fruta (Ceratitis capitata) en la ciudad de Villa Alemana, trabajo que se desarrolló en plena pandemia por Covid-19, utilizando como principal herramienta de control la Técnica del Insecto Estéril (TIE), lo cual permitió erradicar de manera exitosa la plaga en 8 meses de intensa labor.

Fue en marzo de 2020 cuando se detectaron cuatro ejemplares de esta plaga ausente en el país en ese sector de la región de Valparaíso, ante lo cual el SAG activó oportunamente un protocolo de acciones para controlar y erradicar el brote.

La novedad que tuvo esta campaña para la región fue el trabajo con la Técnica del Insecto Estéril, a través de la cual se liberan machos estériles de Ceratitis capitata para que compitan con los ejemplares silvestres de la plaga, copulen con hembras fértiles y se interrumpa el ciclo de reproducción. Se trata de un método de control menos invasivo, limpio y que el Servicio ha aplicado con éxito en otros episodios de la plaga, como por ejemplo en la Región Metropolitana, y que también se puede utilizar en forma preventiva para evitar eventuales brotes de la mosca.

El Director Nacional del SAG, Horacio Bórquez Conti, explicó que “en el marco de la pandemia provocada por el Covid– 19, tras los análisis técnicos la TIE fue la mejor opción que tuvimos, porque contribuyó a cortar de manera ecológica el ciclo reproductivo de la plaga, y al mismo tiempo restringió al mínimo el contacto de nuestros funcionarios con los vecinos, para seguridad de todos”.

Entre los beneficios que tiene la TIE están el que es un control ecológico que no altera las rutinas de quienes viven en el sector, no conlleva ningún riesgo para la salud de personas, plantas ni animales. Por eso fue de vital importancia que la ciudadanía no manipulara las bolsas de papel kraft que en su interior contenían las moscas estériles, y que se colgaron en los árboles de distintos sectores de Villa Alemana.

El Director Regional del SAG Región de Valparaíso, Leonidas Valdivieso Sotomayor, destacó que “parte importante del éxito de esta erradicación correspondió al desempeño de nuestros funcionarios que trabajaron sin descanso pese a la incertidumbre generada por la pandemia, y por supuesto a la comunidad de Villa Alemana, que colaboró en todo momento con el Servicio”.

Otras acciones desarrolladas en el marco de la campaña fueron el muestreo de fruta; la instalación de trampas en cada punto de detección donde existían hospederos de la Mosca del Mediterráneo; tratamiento de suelos en las propiedades positivas; aplicación localizada de un cebo alimenticio específico y actividades de difusión informativas en los domicilios.

