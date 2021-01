Presidente de ASOEX: “2020 ha sido un año de grandes desafíos, pero la industria de la fruta ha sabido responder y adaptarse”

Cuando estamos despidiendo el año 2020, el Presidente de la Asociación de Exportadores de Frutas de Chile AG (ASOEX), Ronald Bown Fernández, realizó un balance de lo que ha sido el trabajo del sector en estos doce meses y en un año marcado, principalmente, por la pandemia del Covid-19. Además, el líder de los exportadores de frutas destacó las oportunidades y los desafíos para la actual temporada de envíos 2020-2021.

“Cada temporada de exportaciones es diferente a la otra, y presenta desafíos y oportunidades para el sector frutícola chileno. Sin embargo, estas últimas dos temporadas (2019-2020 y 2020-2021) han sido quizás de las más complejas, debido a la pandemia del Covid-19. No obstante, creo importante destacar que desde que comenzó la pandemia en los mercados internacionales en 2019, como ASOEX, conjuntamente con nuestro Comité de Inocuidad y la Fundación para el Desarrollo Frutícola (FDF), nos centramos en producir y actualizar material de prevención ante la enfermedad. Éste fue el caso del Manual de Buenas Prácticas para la Prevención de Coronavirus SARS CoV-2 en Campos, Packing Predial y Plantas Frutícola, junto a su respectiva lista de chequeo, material que fue aprobado para su utilización por parte del Servicio Agrícola y Ganadero, y el cual puede ser descargado de manera gratuita en nuestra página web www.asoex.cl. Con este material hemos buscado cuidar de la salud de nuestros trabajadores, así como también asegurar una mayor inocuidad en cada uno de nuestros procesos, pensando en la seguridad para nuestros consumidores “, destacó Ronald Bown.

Asimismo, remarcó la elaboración de videos educativos de prevención, los cuales se encuentran subtitulados en créole y pueden ser descargados, también en forma gratuita, en el youtube de Fruits from Chile (https://www.youtube.com/playlist?list=PLKYApP6dPUCdHnJbJItRHz77q01zonJLx).

Junto a lo anterior, el dirigente expresó que se debe agradecer la labor desarrollada por el Ministerio de Agricultura y el Servicio Agrícola y Ganadero, “entidades que han sido indispensables para poder desarrollar las actividades de cosechas, embalaje y embarque sin interrupciones y al hecho de haber sido declarada esta actividad como esencial”.

Oportunidades y desafíos de la actual temporada de exportaciones

“Para esta temporada de exportaciones de frutas frescas 2020-2021, es importante destacar el hecho que la industria se ha preparado muy bien para cumplir con los requerimientos de los mercados internacionales. No obstante, hemos estado enfrentando diversos desafíos, como es no contar con suficiente personal en los huertos y plantas de proceso, en particular para la uva de mesa en el norte, así como también para las cerezas y arándanos que hoy están en pleno proceso de recolección de fruta. Hecho que podría empeorar una vez que se sumen el resto de los carozos y la uva de mesa de la zona central. Por ejemplo, en el caso de la uva de mesa en Atacama, hay una carencia de trabajadores extranjeros, en particular provenientes de Bolivia, los que, por las restricciones provocadas por la pandemia, con motivo de tener que cumplir con la burocracia de ingreso al país, no ha funcionado con la misma velocidad en estas condiciones que en años anteriores”, puntualizó el dirigente gremial.

“En las cosechas de cerezas y arándanos de la zona central, se ha visto menor número de trabajadores locales disponibles, tanto por el natural autocuidado, como por algunas restricciones generadas por la pandemia, como que no están funcionando los Jardines Infantiles de la Junji, lo que trae consigo que muchas mujeres (que constituye alrededor del 40% de los colaboradores en la fruticultura) no puedan trabajar por no tener con quien dejar a sus hijos. Además, existe la impresión por parte de los trabajadores, que podrían perder el acceso al Ingreso Familiar de Emergencia, así como pasar a una escala de ingresos que les perjudique respecto de los planes de salud a la que están afectos, relacionado con el Nivel que les corresponde en FONASA. Ambas situaciones estamos analizándolas para buscar una solución con las respectivas autoridades”, manifestó el Presidente de ASOEX.

No obstante, Ronald Bown se mostró optimista respecto al desarrollo de la actual temporada de exportaciones de frutas frescas del país (01 de septiembre de 2020 al 31 de agosto de 2021), estimando exportaciones muy similares a las de la temporada pasada.

“Quiero destacar que, en esta temporada, también hay oportunidades que celebrar, especialmente derivadas de la apertura de nuevos mercados para nuestras frutas, como es el caso del ingreso de las paltas Hass chilenas a Corea del Sur y Australia. Así como también la apertura de Vietnam para las cerezas, donde hemos comenzados con las primeras promociones, al igual que lo estamos haciendo en el mercado de India. A todo ello se suma la reciente aprobación de Estados Unidos del Systems Approach para los arándanos chilenos de Ñuble y Biobío, lo cual permitirá la exportación de esta fruta sin tratamiento de fumigación, lo que, sin dudas, incidirá en una mayor exportación de arándanos orgánicos”, observó.

En lo que va del desarrollo de la actual temporada de exportaciones frutícolas, Chile ha enviado al mundo 477.597 toneladas de frutas frescas, con una leve disminución de 2,3% respecto al ejercicio anterior. De este monto, el 40,1% ha tenido como destino Asia, 23,2% Estados Unidos, 20,6% Latinoamérica, 14,9% Europa, 1,2% Canadá y 0, 1% Medio Oriente.

En cuanto a las principales frutas enviadas a la fecha, destacan las cerezas con el 38% del total exportado, seguidas de manzanas 14%, paltas 13,6%, y arándanos con el 8,6%.

Temporada pasada: esfuerzo y compromiso con la continuidad del abastecimiento

El dirigente analizó también la temporada pasada 2019-2020 (01 de septiembre de 2019 al 31 de agosto de 2020), destacando que “el sector se vio enfrentado, principalmente, a problemas logísticos, como congestión portuaria, lentitud en la cadena de distribución y escasez de contenedores, debido a las medidas de resguardo y distanciamiento social implementadas en los distintos mercados de destino que afectaron estos servicios. No obstante, esta lentitud en los envíos, el sector pudo seguir exportando, especialmente, porque las frutas frescas, así como los alimentos en general, son claves para la sobrevivencia de la población”.

Añadió que “durante la temporada pasada y la que estamos comenzando, nuestro mensaje está centrado en reafirmar nuestro compromiso con la continuidad del abastecimiento de frutas frescas, y así lo graficamos a través de videos, junto al Comité Exportador de Alimentos de Chile. Adicionalmente, estamos en constante coordinación con las autoridades de la Subrei, Minagri, SAG, Minsal y Ministerio del trabajo a fin de ir evaluando el desarrollo de nuestras operaciones, nuestras exportaciones, y posibles dificultades “.

Asimismo, observó que actualmente se evidencia en los mercados una mayor preocupación por consumir alimentos sanos. “Creo que un hecho que quedó graficado, durante esta pandemia, es que el Agro, así como la fruticultura, son sectores vitales para Chile y el mundo. No sólo para contar con alimentos, sino que también para poder consumir alimentos sanos, y que refuercen el sistema inmunológico. Los consumidores, se han vuelto más conscientes sobre lo que consumen, especialmente durante el Covid-19. Creemos que la tendencia a priorizar una alimentación sana y rica en vitaminas y nutrientes, es algo que llegó para quedarse, y por ello, nuestro mensaje en cada una de las promociones que realizamos la temporada pasada (2019-2020) y la actual (2020-20221) están enfocados en dar a conocer los aspectos vitamínicos y nutricionales de nuestras frutas frescas”, añadió Bown.

De acuerdo a estadísticas de ASOEX, en la temporada 2019-2020, Chile envió al mundo 2.537.079 toneladas de frutas frescas. Cifra que representó una caída de -6,9% respecto al ejercicio anterior. De este monto el 31,7% tuvo como destino Estados Unidos, 24,8% Asia, especialmente China. Un 20,3% se envió a Europa, 18,2% a Latinoamérica, 3% a Medio Oriente y 2 % a Canadá.

“Si bien, la temporada pasada se registró una baja en las exportaciones, ésta no se debió en lo medular a la situación de la pandemia, sino a una menor producción de especies como las uvas de mesa, sector que está en un importante proceso de reconversión varietal y problemas de disponibilidad de agua en algunas zonas. Los arándanos y kiwis, son otro ejemplo de ello, ya que, se encuentran en un proceso de ordenamiento”, puntualizó el Presidente de Asoex.

“Asia es, sin dudas, un mercado hacia donde nuestras exportaciones se están potenciando. En 2019-2020, este mercado recibió 622.522 toneladas de frutas frescas chilenas. Asia se consolidó, así como el segundo destino de los envíos frutícolas del país, y China-Hong Kong su principal mercado, el cual, evidencia un fuerte crecimiento en las últimas 6 temporadas, que va desde 249.337 toneladas (2014-2015) a 464.709 toneladas en la temporada recién pasada. En este ejercicio seguiremos comprometidos con la continuidad del abastecimiento de frutas frescas de calidad, inocuas y sanas para Chile y el mundo”, cerró Ronald Bown.

Comentarios

Comentarios