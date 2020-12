ASOEX: Más de 316 mil toneladas de cerezas frescas chilenas, se preparan a romper un nuevo récord de envíos

En su segunda estimación, el Comité de Cerezas de Chile de Asoex, destaca un mayor crecimiento respecto a su primera estimación, realizada el pasado 09 de noviembre. El Comité indicó que la producción y exportación de cerezas frescas se estima ahora en 316.184 toneladas (63.236.847 cajas de 5 kilos), reflejando un incremento de 38,3% respecto a 2019-2020.

Esta previsión es mayor a la primera, en la cual, se esperaba alcanzar las 310.352 toneladas, pero también marca un nuevo récord en exportaciones de cerezas frescas de Chile. Asimismo, se destaca que la el Comité representa el 77,4% de las exportaciones de la industria cerecera de Chile.

El Presidente de ASOEX, Ronald Bown, indicó “La industria de la cereza en Chile sigue creciendo, así como también aumenta el trabajo serio y responsable de cada productor y exportador, especialmente en el marco de la Pandemia del Covid-19. por seguir cumpliendo con los protocolos de seguridad e inocuidad determinados, tanto por la Organización Mundial de la Salud y los ministerios de Salud y Agricultura de Chile. Hemos diseñado manuales, guías, check list y videos sobre cada una de las medidas que deben ser observadas y cumplidas para asegurar la salud de los trabajadores, así como también la inocuidad de los procesos y nuestras frutas. También se han planificado acciones para responder con la celeridad que se requiere, en el caso de ocurrir algún imprevisto. Chile y su fruta tienen una larga tradición como proveedor de calidad, sabor e inocuidad en el mundo, y ese sigue siendo nuestro compromiso”.

Agregó: “Nuestro sector, dada su importancia para la alimentación sana de las personas, desde el comienzo de la pandemia, se comprometió con mantener la continuidad de las operaciones, y así lo hemos hecho hasta ahora, y seguiremos haciéndolo para asegurar alimentos sanos, llenos de nutrientes y vitaminas a los consumidores chilenos y los consumidores del mundo”.

China sigue siendo el principal destino de las cerezas chilenas, especialmente durante el periodo del Año Nuevo Chino, el cual, se celebrará el 12 de febrero de 2021, dando más tiempo, que la celebración de 2020 (25 de enero), para llevar a cabo las exportaciones.

Promociones

Esta temporada, se realizarán campañas de promoción en India, Vietnam y Tailandia, que se suman a los mercados de la temporada pasada de EEUU, Corea del Sur, Brasil y obviamente China. De hecho, hace sólo algunas semanas se realizaron las primeras acciones en Vietnam y Tailandia, con muy buena recepción por parte de los importadores y distribuidores de frutas, así como influencers y especialistas en cocina, que fueron los principales invitados a los talleres realizados en estos países, y pudieron conocer más sobre las cerezas chilenas.

En China, el principal destino de las cerezas de Chile, se mantendrá el eslogan “Enjoy The Red Moment” (Disfruta El Momento Rojo)), peroesta temporada reforzándolo con el mensaje “Caring for Every Healthy Moment” (Cuidando cada momento saludable).

“Nuestro objetivo estará centrado en difundir lo sano e inocuo de las cerezas chilenas, entregando información sobre sus aportes para la salud. Un mensaje que es valioso para los consumidores, pues sabrán que, además, de consumir una fruta dulce y de calidad, también están aportando con ella a una mejor salud, y por lo mismo, es una fruta que puede ser consumida en cualquier minuto del día o en cualquier reunión o comida”, precisó Ignacio Caballero, director de marketing de ASOEX.

Comentarios

Comentarios