INDAP Resalta el aporte de artesanas y artesanos al desarrollo del mundo rural

En el marco de la celebración del Día Nacional del Artesano que este año y producto de la pandemia se llevará a cabo el 7 de noviembre, INDAP quiso destacar el trabajo de miles de artesanos y artesanos que con sus creaciones contribuyen a la construcción del ideario cultural de nuestro país (Mundo Agropecuario).

Como una forma de relevar el trabajo y el aporte a la construcción del ideario e imaginario cultural de nuestro país que realizan desde sus territorios, el director nacional de INDAP, Carlos Recondo, visitó a artesanos, usuarios de INDAP, de la comuna de Putaendo en la región de Valparaíso. Dos creadores que han transformado sus vidas a partir del quehacer de oficios artesanales y que destacan por sus obras y transfieren los aprendizajes heredados a nuevas generaciones.

El recorrido comenzó en el sector Quebrada de Herrera en Putaendo. Allí vive María Isabel Allende, usuaria de del Servicio de Asistencia Técnica (SAT) de Turismo Rural y Artesanías de INDAP. Es conocida por su trabajo de tejido en horquilla, una práctica heredada por cuatro generaciones: su bisabuela la aprendió de manera autodidacta y traspasó ese saber a las mujeres de la familia. Junto a una de sus hijas la ha desarrollado y profesionalizado. Lleva más de 30 años confeccionando productos completamente a mano, sin intervención de máquinas o algún proceso que no sea artesanal; para ello, utiliza materiales como fibra de alpaca, lana de oveja, lino, algodón y destaca especialmente por experimentar con el uso de cobre reciclado en las prendas de vestir. Sobre su proceso de creación, dice que se crió viendo a su abuela tejer y que siguió tejiendo a lo largo de su vida. Lo que sabe en la técnica de tejido con horquilla lo investigó y aprendió en el tiempo. “Soy autodidacta: no tengo una visión previa del diseño, a medida que voy armando la pieza y con la opinión de mi hija, construyo con mi imaginación, no más”, dice.

María Isabel, quien además cultiva una huerta de frutales y de hierbas medicinales, participará en la Feria Nacional de Artesanías 2020 (FENART). Allí presentará cinco colecciones: “trabajo mayoritariamente en vestuario de mujer y de niñas, de la talla 0 a la 4. ¿Por qué? Por darle una relevancia a cosas que no existen, pero respetando mi base que la horquilla”, detalla.

La segunda parada de este recorrido fue en el sector Casablanca de Putaendo, para visitar a Gerardo Astudillo y conocer su taller Gero. Usuario de INDAP San Felipe a través del Prodesal de esta comuna, se dedica a tallado en madera, oficio a partir del que construye marionetas; también se dedica a la apicultura como actividad complementaria. Se define como un carpintero autodidacta y cuenta que un día escuchó hablar del “pueblo más lento de Chile”. Intrigado, viajó a Putaendo y en poco tiempo se había instalado con su familia en esta apacible ciudad. Ahí mismo continúa fabricando sus juguetes de madera, reconocidos en toda la región y en gran parte del país. Sus primeros trabajos fueron camiones, trenes y animales.

Un amigo francés le habló de las marionetas, creaciones que hoy son una obsesión para él. Con un trozo de madera, sus manos y una inventiva única, da vida a cebras, elefantes, jirafas, llamas, gorilas y perros, entre otras figuras. Es uno de los pocos exponentes de esta creación en Chile y fue seleccionado para exponer en la 47° Muestra de Artesanía Tradicional UC. “La madera fue siempre algo llamativo para mí; en mi infancia había mucho juguete de madera. Soy un autodidacta; nunca estuve en una escuela de arte ni tuve un maestro que me guiara”, comenta sobre sus inicios. Para Gerardo, “ser artesano es símbolo de libertad, es una sensación… Cuando uno realiza lo que siente y quiere, es para darse por satisfecho”.

El director nacional dijo que, como parte del Día Nacional del Artesano, INDAP busca resaltar la labor de quienes han destacado por sus expresiones y por su trabajo. Agregó que la artesanía es un complemento al quehacer agrícola de muchos pequeños productores. “Aquí surgen artesanos que representan tradiciones y una cultura; es el trabajo manual, el talento de personas que desarrollan esta actividad y que son del mundo rural. Es lo que hemos querido destacar hoy. Por eso nos sumamos a la celebración de este día y resaltamos la labor de muchas personas que desde el mundo rural desarrollan la artesanía”, expresó Carlos Recondo.

Durante este recorrido, la autoridad del agro estuvo acompañado por el director regional de INDAP Valparaíso, Fernando Torregrosa y parte de su equipo directivo.

INDAP y su apoyo a la Artesanía en Chile

A través de los distintos programas territoriales y de asesoría empresarial que implementa a lo largo de todo el país, INDAP apoya a 3.997 usuarios en el rubro de la artesanía. El 74% de ellos, declara que la textilería es su oficio permanente; un 11%, trabaja en madera, en tanto que un 10%, considera la cestería como su actividad principal. La talabartería y la alfarería alcanzan a un 2% de ese universo. Solo un 1% de los usuarios de INDAP en el rubro de la artesanía se dedica a la orfebrería. La artesanía tradicional se distingue porque su confección es elaborada mayoritariamente a mano, corresponde a una herencia cultura, además de usar insumos y materias primas nobles. Sus creaciones potencian la identidad territorial y buscan un adecuado balance entre el objeto y su función utilitaria a partir de una estética determinada.

La 47° Muestra de Artesanía Tradicional es organizada por el Programa de Artesanía de la Universidad Católica, cuenta con apoyo de INDAP; en ella participarán 38 pequeños productores, usuarios de este servicio y se realizará entre el 26 y 29 de noviembre. En tanto, FENART 2020, organizada por el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, INDAP y la Fundación Artesanías de Chile, se desarrollará a través de la plataforma www.ferianacionaldeartesanias.cl, desde el 10 al 13 diciembre próximo; 30 artesanos apoyados por INDAP exhibirán sus trabajos. Acorde a las condiciones que impone la pandemia por el covid-19, ambos encuentros se implementarán de manera virtual.

