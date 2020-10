Investigador INIA se adjudica proyecto para evaluar la inocuidad en los corderos criados en sistemas pastoriles

Se trata de un proyecto financiado por el Fondo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico (Fondecyt), que relaciona el medio ambiente, la salud animal y la humana (Mundo Agropecuario).

El investigador de INIA Remehue, Nicolás Pizarro, se adjudicó un proyecto en el área de salud y producción animal en el concurso Fondecyt de Iniciación 2020, de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo (ANID), sucesora de CONICYT.

La propuesta se titula: “Improvements on grazing lamb production system as a modulator of soil ingestion rate and their influence on the concentration of selected environmental pollutants and food safety in lamb meat produced in southern Chile” y tiene relación con la producción animal vista desde el enfoque de “Una salud”, que relaciona el medio ambiente, la salud animal y la humana. “Este trabajo está orientado en la inocuidad de los productos de origen animal, específicamente en la producción ovina”, explica el especialista en inocuidad alimentaria del INIA, quien hasta ahora se había dedicado a trabajar en el sector lechero, pero dada la demanda de otros rubros en el área de alimentos amplió su ámbito de acción a la producción ganadera.

“A nivel nacional y en especial en la Región de Los Lagos, la producción ovina es un rubro muy importante, sobre todo para los pequeños productores. Sin embargo, en la actualidad esta actividad se desarrolla en sistemas con muy poca intervención, en suelos de baja fertilidad y praderas de mala calidad. También se ha observado que en la época de engorda de corderos, por la falta de forraje y debido a la conformación anatómica y la conducta de forrajeo de los corderos, éstos terminan consumiendo más suelo del que deberían”, indicó.

El investigador añadió que “esta situación puede dejar expuestos a los animales a ingerir concentraciones variadas de ciertos contaminantes que están depositados en el suelo, y que luego se acumulan en los tejidos animales y finalmente pueden llegar a los consumidores de esos productos”.

En esta investigación se evaluará el sistema de producción, buscando mejorar los aspectos relacionados con la baja intervención, mala fertilidad y escasa disponibilidad de forraje. “Además, se evaluarán las potenciales contaminaciones y se propondrán acciones para mitigarlas y evitarlas, para entregar un producto inocuo a la población”, señaló el doctor Pizarro.

Este estudio se realizará en colaboración a nivel internacional con investigadores del Istituto Zooprofilattico Sperimentale Del Mezzogiorno, ubicado en Napoli, Italia, y de la Universidad de Wageningen de Holanda. También a nivel nacional con especialistas de la Universidad de Chile y la Universidad Austral de Chile.

