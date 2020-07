Importaciones de frutas frescas templadas en China aumentarían en 900 mil toneladas al año 2025

De acuerdo a un estudio de Fresh Intelligence se prevé que las importaciones de frutas templadas y tropicales desde 2020 a 2025 aumenten de 5,9 millones de toneladas a 9,3 millones, es decir, crezcan un 9,5% (Mundo Agropecuario).

El martes recién pasado ASOEX, a través de su plataforma de información SimFRUIT, llevó a cabo el Webinar “China: Situación Actual y Desafíos para la Temporada de Exportaciones Frutícolas 2020-2021”, el cual contó con las exposiciones de Patti Sun, CEO de Daymon Worldwide China, empresa ligada a estudios de mercado y desarrollo de redes en el retail dentro del mercado chino desde 1996, y Alexandre Ouairy, 20 años viviendo y trabajando en China. Freelancer para Publicis, TBWA, DDB, y cofundador y director de Ideo PLTFRM desde 2012.

El evento fue moderado por Charif Christian Carvajal, Director de Marketing de ASOEX para los mercados de Asia y Europa, e inaugurado por Ronald Bown, Presidente de ASOEX, quien junto con destacar la importancia que ha adquirido el mercado de China para las exportaciones de frutas chilena, relevó los esfuerzos de la industria para llegar a este mercado “con fruta de alta calidad e inocuidad, lo cual ha sido potenciado con diversas acciones de promoción. Todo ello ha permitido posicionarnos como principal proveedor de frutas templadas, en términos de valor, de China”, observó.

“En 2015 China importaba cerca de 800 mil toneladas de frutas templadas, y hoy (2019) eso se incrementa a 1,4 millones de toneladas”, puntualizó Charif Christian Carvajal, añadiendo que las principales especies importadas por el Gigante del Asia, en 2019, fueron Cítricos (39% del total de frutas templadas importadas), Uvas de Mesa (20%), Cerezas (13%), Kiwis y Manzanas (9%), Ciruelas (6%), nectarines y duraznos (2%), arándanos y peras (1%).

“Las importaciones de frutas en China alcanzaron los 3,9 billones de dólares en 2019. De este monto el 34% correspondió a frutas templadas provenientes del Hemisferio Sur, donde las exportaciones frutícolas de Chile tienen una participación del 50% del valor, seguidas por Australia (20%), Nueva Zelanda (13%) Sudáfrica (9%) y Perú (8%), entre otros”, comentó el profesional.

Charif, agregó que paralelamente al incremento de las importaciones de frutas por parte de China, las exportaciones de frutas frescas de Chile también evidencian un importante aumento “En 2015 enviamos a China 233.455 toneladas de frutas frescas, mientras que en 2019, exportamos 449.575 ton, reflejando un incremento de 93% en el periodo”.

En cuanto a la proyección del consumo de frutas en el mercado Chino pospandemia, el profesional de ASOEX comentó que “de acuerdo a un estudio de Fresh Intelligence se prevé que las importaciones de frutas templadas y tropicales desde 2020 a 2025 aumenten de 5,9 millones de toneladas a 9,3 millones, es decir, crezcan un 9,5%, pero de este aumento el 75% corresponde a frutas tropicales y el 25% a frutas templadas, es decir, las importaciones de frutas templadas se incrementarán de 1,4 millones de toneladas a 2,3 millones en 2025”, observó Charif.

Tendencias pospandemia

En cuanto al comportamiento del consumo retal offline en China, Paty Sun, indicó que de acuerdo a un estudio de Mckinsey, éste se mantuvo alto hasta el Año Nuevo Chino, bajando drásticamente (-37%) después del Año Nuevo Lunar. “Sin embargo a partir de mayo hemos visto una recuperación casi total , lo cual son muy buenas noticias para todos”, comentó.

En cuanto a las tendencias observadas pospandemia, Sun destacó el crecimiento de tiendas especializadas como Hema, con expansiones de tiendas más pequeñas y de barrio, orientadas a ofrecer un mejor servicio de alimentos a la comunidad circundante, por ejemplo, utilizando estrategias 3R (“Ready to eat, Ready to heat y Readu to cook”, apoyadas con packigings que mantengan la frescura y se adapten al reparto. “Además hemos visto el desarrollo de áreas dentro de las tiendas denominadas cero (0) , donde se ubican productos frescos con 0 químicos, 0 antibioticos, 0 hormonas, ya que, pospandemia se evidencia un incremento de la conciencia sobre la salud en el consumidor”.

“Las tendencias que observamos hoy son un incremento y expansión de las tiendas de menor tamaño y de barrio a nivel de retail. Mientras que también hemos visto que en las tiendas de las estaciones de gasolina se han incorporado productos frescos, lo cual puede ser explotado por el sector. Asimismo hay un uso de livestreaming para promover directamente activaciones que están sucediendo en las tiendas, ofreciendo una mejor experiencia a los consumidores. Asimismo hay un aumento de las ventas nocturnas, y ventas en la calle. Esto último es potenciado por el gobierno de China, como una forma de reactivar la economía, ya que, basta con tener un auto para utilizarlo como quiosco”.

Mayor crecimiento del ecommerce

Alexandre Ouairy, destacó el incremento del e-commerce en China durante y pospandemia, lo cual, observó está siendo potenciado por un Plan Gubernamental para mejorar la tecnología en China, como una medida de reactivación económica. “Si bien el e-commerce y el uso de las plataformas digitales para promocionar productos era una tendencia al alza en China, durante la pandemia esto se incremento de manera importante. Al 31 de mayo Alibaba GMV alcanzó 1 trillón. Todas las plaformas tuvieron incrementos Alibabá +22, Pinduoduo +44, JD.com +20,7″, señaló.

Agregó “Se espera que este año el ecommerce represente el 40% del consumo del retail, con un aumento de 50% para marcas y categorías premium internacionales”, observó.

