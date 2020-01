Buscan potenciar la comercialización de productos procesados de Ovino

El proyecto FIC Ovino de la Región de Los Ríos, se encuentra en la etapa de la comercialización, y en el procesamiento de los productos en la Planta Piloto, de la planta procesadora de la Universidad de Los Lagos (Mundo Agropecuario).

La constitución de una Mesa de Trabajo y el Lanzamiento oficial de los productos ovinos, fueron los objetivos destacados del encuentro en torno al proyecto del Fondo de Innovación y Competividad, (FIC) “Comercialización de productos procesados Ovino” de la región de Los Ríos, que dirige la Universidad de Los Lagos y cuyo equipo de investigación, se reunió con representantes del Gobierno Regional, la seremi de Agricultura, representantes de la seremi de Salud e Indap, junto a los beneficiarios del proyecto, los socios de la Cooperativa de Desarrollo Campesino de Paillaco (CODECAP).

En la ocasión, el equipo de la ULagos, liderado por su directora, Dra. Amanda López, dio a conocer los objetivos de la conformación de la Mesa de Trabajo para trazar la Ruta de trabajo, desde el año 2020-2028; encuentro al que asistió la seremi de Agricultura de la región de Los Ríos, Moira Henzi; el jefe de la División de Fomento Productivo e Industria del Gobierno Regional de Los Ríos, Ernesto Espinoza; Mónica Jaramillo de Red Salud, representando a la seremía de Salud; Francisco Cerna de INDAP; y el presidente Consejo de Administración de la Cooperativa CODECAP, de la comuna de Paillaco, Jorge Carmona.

En este contexto, la Dra. Amanda López, comentó que “el objetivo de la Mesa de Trabajo, es establecer un espacio de coordinación público-privado en torno a las actividades que desarrolla el proyecto FIC. Obtener directrices, recomendaciones en torno a las líneas de trabajo y desarrollar acciones conjuntas y consensuadas que mejoren el impacto y logro de los objetivos del proyecto con miras a la etapa de auto sustentación”, afirmó.

La directora del FIC, manifestó que en el encuentro, la seremi de Agricultura Moira Henzi, “entregó la apertura para seguir reuniéndonos e ir evaluando las etapas que siguen del proyecto. A su vez, el representante de Indap, involucró la participación del organismo para enseñarles a los productores cómo exponer y vender los productos”, destacó la Dra. Amanda López.

Por su parte la Seremi de Agricultura, Moira Henzi, comentó que “para nosotros, poder participar y ver los avances y resultados de este proyecto FIC, es bastante importante ya que significa un acompañamiento a los productores de un rubro que en general es bastante informal, que necesita poder conformar y trabajar asociativamente para poder tener resultados positivos” y agrega que “no solamente aquí se ha visto un desarrollo de productos que pueden llevarse fácilmente al mercado, sino que también se trabaja con los agricultores y asociaciones en poder hacer alianzas comerciales y que el negocio tenga éxito y sea sostenible en el tiempo”, afirmó.

“Uno tiene que ver la cadena completa, apoyar a los agricultores, no solamente en la producción, sino también apoyarlos en temas de comercialización que para ellos es determinante, junto a la calidad de sus productos”, sostuvo la seremi Moira Henzi.

Desafío

Jorge Carmona, presidente Consejo de Administración Cooperativa CODECAP, de la comuna de Paillaco, formada por un grupo de campesinos (12 socios activos de un total de 14) “en que hemos vivido un proceso lento, difícil, de alto aprendizaje y que hoy refleja ese esfuerzo en este proyecto”, asegura.

Sobre el proyecto FIC, del cual son beneficiarios, el dirigente plantea que “es un desafío más, pero tenemos fe de que a pesar de las situación que está viviendo el país, que también nos afecta como campesinos, y de la cual estamos obviamente ocupados en que todo salga bien, nuestro aporte desde la perspectiva campesina es estar vinculado, específicamente al tema de la comercialización de estos productos (ovinos)” y agrega que “todo hace pensar que el empeño que le estamos colocando a este proyecto y nuestra participación, se ve reflejada en que este producto innovador, gourmet, ya está testeado y despierta interés en los formatos que se está presentando. Así que esperamos que se concrete en que los productos se vendan y terminado este proyecto, sigamos como cooperativa con la comercialización de estos productos”, sostuvo. En cuanto a la iniciativa económica, gastronómica y comercial de la Universidad de Los Lagos, el proyecto FIC Ovino de la Región de Los Ríos, Jorge Carmona comentó que “encuentro interesante que una entidad de educación superior, que está abocada al trabajo de preparación científica y de investigación para sus alumnos y los docentes, también se refleje en un aporte hacia la comunidad y sobre todo en una actividad campesina como la ganadería de ovino cuya producción ha decaído a nivel nacional. Me parece que está apuesta que hace el Gobierno Regional con este producto en particular, que es muy apetecido, sea junto a la universidad”, destacó.

Sobre los desafíos futuros, Verónica Ruiz, médico veterinaria e integrante del equipo ULagos del proyecto FIC, explicó que el sector ovino “es un producto noble. Desde el punto de vista de la nutrición, es una proteína de alto valor que tiene bastantes mitos en su apreciación por parte del consumidor. Muchos de los productos, son más magros de lo que se cree que se puede obtener con carne ovina, ya que no tienen grasa y el porcentaje de grasa saturada no es una grasa dañina para el ser humano como es la percepción que tienen las personas” y agrega que “si uno combina esta situación, que ya genera un rechazo antes de probar el producto y le suma la informalidad del campo, hace que el negocio ovino se haya mantenido como en una cápsula donde no hay avances en términos formales durante décadas”, sostuvo.

Cadena de valor

Ernesto Espinoza, Jefe de la División de Fomento e Industria del Gobierno Regional de Los Ríos, comentó que “para el Gobierno Regional y el Consejo Regional de Los Ríos, este tipo de proyectos financiados por el Fondo de Innovación para la Competitividad (FIC), son interesantes y atractivos, porque vinculan el conocimiento de la universidad con la realidad productiva de nuestra región y de manera muy directa con productores del rubro ovino que es tradicional en zonas rurales de la zona sur austral del país, con una gran cantidad de productores de la agricultura familiar campesina que han ido avanzando de la mano de distintas instituciones generadoras de conocimiento y sus propios medios, desarrollando procesos productivos para mejorar la primera parte de la cadena de valor, y también , avanzado en el área comercial con este proyecto de la Universidad de Los Lagos”, y agrega que “para nosotros, en ese sentido, es tremendamente valioso que se puedan ir concretando avances en materia de productividad, ya sea en la fase primaria productiva y asimismo en la fase comercial que es cuando se le agrega más valor al producto cárnico ovino”, indicó.

Para el Gobierno Regional de Los Ríos, agregó finalmente Ernesto Espinoza, “uno de los factores que debe existir para promover el desarrollo económico territorial, es que tanto el bienestar social y la calidad de vida se consideren como factores relevantes que, sumados a la productividad marginal de los factores productivos, generen las condiciones necesarias para promover el desarrollo económico de los territorios con las particularidades de cada uno de ellos. Son las personas, por lo tanto, el centro del accionar de las instituciones públicas que promueven el desarrollo territorial, puesto que ellos (pequeños productores) constituyen pequeños pero poderosos motores que mueven la economía a nivel rural y también a nivel comunal y regional”, destacó.

