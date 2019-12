Deuda de $69 mil millones llevó a la quiebra a firma dueña de conservas dos caballos

La empresa fundada en 1906, vivía un complejo escenario financiero que no le fue posible revertir debido a que la banca no aceptó su propuesta de pago. Unas 450 personas quedarán sin trabajo y 70 agricultores proveedores sin su cliente (emol.com).

“A pesar de todos nuestros esfuerzos profesionales para generar fórmulas y propuestas concretas, éstas lamentablemente no lograron convencer a la última línea de decisión que fue la banca”, lamentó el presidente del directorio la Conservera Pentzke S.A., Patricio Pentzke Velásquez, al informar la irrevocable quiebra de la centenaria compañía.

A decisión del Tribunal de Juicio Oral de San Felipe, región de Valparaíso, aprobó esta medida que afecta a empresa chilena propietaria de la reconocida marca Dos Caballos, la que deberá cesar sus actividades luego de 113 años de existencia en el Valle del Aconcagua.

Según informó Emol, la conservera fundada en 1906 por el inmigrante alemán, Ernesto Pentzke, solicitó a comienzos de octubre abrir un procedimiento de acuerdo de reorganización judicial para reprogramar el pago de sus deudas y compromisos económicos, que suman un aproximado de $69 mil millones.

“Esta fórmula habría permitido no perder la actual producción de cultivos y brindar una oportunidad a la empresa para que continuara con el giro”, para dar garantías para asegurar la continuidad laboral y previsional para el período enero-abril 2020, precisó el ejecutivo en un comunicado.

Sin embargo, los bancos acreedores mayoritarios votaron por la quiebra, negativa que tras la resolución judicial la obliga a vender sus activos y, por consecuencia “dejar sin empleo a más de 450 trabajadores directos y afectará la producción de unos 70 agricultores proveedores de la zona”.

“Son muchos años de tradición y legado, que nos permitieron estar en las mesas de todos los chilenos y en casi todos los mercados de América Latina, Europa e incluso Japón en algún momento”, apuntó Pentzke.

Para el dirigente del sindicato de trabajadores de la empresa, Juan Astudillo, esta situación es “un golpe bajo a la comunidad de San Felipe, el último bastión de trabajo que había en la zona”.

Durante la audiencia del tribunal, un centenar de trabajadores de Dos Caballos protestaron en las afueras del edificio: “No al cierre de nuestra fuente laboral”; “necesitamos tu apoyo”; “muchas familias del Valle del Aconcagua apoyan el trabajo que entrega Pentzke”, se leía en los carteles de los concurrentes.

Por su parte, el alcalde de San Felipe, Patricio Freire, calificó de “nefasto” el hecho, señalando que “los bancos con una frialdad tremenda no votan la continuidad de la empresa, sino que velan por sus intereses y eso se veía porque decían ¿Quién nos va pagar los intereses de aquí a agosto, de aquí a marzo? De verdad no se entiende que la banca no apoye a empresas que estén pasando por una situación como la que estamos viviendo”.

Como liquidador titular y suplente fueron designados Nelson Machuca y Eduardo Godoy respectivamente, quienes tendrán la misión de incautar y liquidar los activos denominados prescindibles, dando paso un programa de venta de los objetos y artículos que están dentro de la empresa Conservera Pentzke Dos Caballos.

