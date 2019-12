Agricultores de Los Ríos realizaron la primera feria “Frutos del Trabajo Asociativo”

Con el apoyo del programa de Gestión Social y Organizacional para la Producción de la Política Regional de Desarrollo Silvoagropecuario, 20 asociaciones campesinas presentaron sus productos junto a muestras de cocina que fusionaron lo mejor de los campos de la región con recetas de expertos chefs (Mundo Agropecuario).

Agrupaciones campesinas de toda la región de Los Ríos participaron en La Unión, en la primera feria de productos de nuestra tierra “Frutos del Trabajo Asociativo” que se realiza en El Ranco. La actividad permitió la valorización de los productos silvoagropecuarios de la pequeña agricultura a través de la gastronomía y venta directa hortalizas, berries y productos derivados de la apicultura, ganadería ovina y chacarería, con más de 20 stand de agricultores de las 12 comunas de la región.

El objetivo principal de la feria fue fortalecer el desarrollo organizacional brindado espacios que potencien los negocios asociativos, con un variado programa que buscó poner énfasis en la valoración de los productos de las organizaciones y su aporte en la gastronomía, así como el posicionamiento regional de las agrupaciones productivas campesinas.

La seremi de Agricultura, Moira Henzi, destacó la realizaron de esta muestra como un aporte directo a la valorización de los productos campesinos así como también una ayuda en la comercialización y visualización de agrupaciones, “para el Gobierno del presidente Sebastian Piñera y para el Intendente, César Asenjo, es fundamental la tarea de fortalecer la pequeña agricultura y mejorar la calidad de vida de los habitantes de sectores rurales, de manera que así se logren igualar las oportunidades del mundo rural con el urbano. Esta feria muestra lo que podemos lograr potenciando el emprendimiento y la asociatividad de nuestros productores, velando siempre por un desarrollo inclusivo y con equidad. Fortaleciendo la cooperación en cada uno de los procesos, desde el cultivo de los productos hasta la comercialización de los mismos”.

Por su parte el presidente del Consejo Regional, Eduardo Hölck, remarcó la importancia del programa y sus aportes a la agricultura regional, “para nosotros como consejeros es muy relevante apoyar a la agricultura familiar campesina y sobre cuando se hace con una mirada de asociatividad, de agruparse y ayudarse entre ellos mismos. Creo que esa es la manera correcta de que nuestra pequeña agricultura tenga oportunidades en la economía del siglo 21. Pero que tomen esas oportunidades en grupo, para poder tener más volumen, mejores precios y eso se hace de forma organizada, que es lo que les está enseñando este programa de la Política Silvoagropecuaria y que podemos ver como ejemplo en esta feria”.

Además de la venta directa de productos durante la feria, reconocidos chefs fueron realizando charlas y elaborando diferentes platos con los productos de las agrupaciones campesinas. Destacando en cada uno de ellos la identidad local y regional en la gastronomía para elaborar preparaciones gourmet de alto valor, considerando la condición de productos orgánicos o agroecológicos.

La cocina en vivo estuvo a cargo de Felipe Nuñez, presidente de la Asociación de Productores Orgánicos y Agroecológicos del Maule, cocinero y dueño de Emporio De Raíz que promueve la alimentación orgánica, vegana e integral. Quien utilizo productos que escogió desde los stand de los productores, destacando la calidad organoléptica y los marcados sabores de hortalizas, verduras y berries provenientes de productores orgánicos o agroecológicos del programa GSOP.

“Me parece extraordinario que se realicen este tipo de actividades. Vengo de una zona donde se realizan muchas ferias agrícolas y es muy positivo que se den en lugares como este, donde existe facilidad para producir frutas, verduras y hortalizas de gran calidad. Además, esto contribuye a cambiar la cultura alimentaria de las personas, entregándoles más posibilidades que fomentan el comercio local” destacó, Nuñez.

En cuanto al carácter orgánico y agroecológico de los productos, el cocinero resaltó que, “desde el punto de vista de la cocina los productos orgánicos son totalmente distintos, sus colores sabores y nutrientes son diferentes a los comunes. Además, no incorporamos al cuerpo elementos tóxicos, que si bien en pequeñas partes no causan problemas, se van acumulando con los años y pueden causar enfermedades y deterioro de la salud de las personas. Estas ferias son fundamentales para que las personas se den cuenta de las diferencias entre algo que es orgánico o agroecológico o artesanal a algo que es industrializado, que no sabemos bien de donde viene o que lo compone”.

Esta Feria buscó mostrar y comercializar los productos desarrollados por organizaciones agropecuarias atendidos por el programa GSOP, tanto productos artesanales, apícolas, como hortofrutícolas y sus usos en gastronomía orgánica y repostería.

Programa GSOP y Política Silvoagropecuaria

La Secretaría Regional Ministerial de Agricultura de la Región de Los de Ríos, desde el año 2015, se encuentra ejecutando el Programa Gestión Social y Organizacional para la Producción, el cual se financia a través del Fondo Nacional de Desarrollo Regional del Gobierno Regional de Los Ríos y que fue aprobado por el Consejo Regional.

La Política Regional de Desarrollo Silvoagropecuario de la Región de Los Ríos, que ampara este programa, tiene por objetivo, contribuir al dinamismo económico de la actividad silvoagropecuaria en el territorio, particularmente en el ámbito de los pequeños y medianos productores. Centrando sus esfuerzos en generar competencias en organizaciones campesinas de diversos tipos, en temáticas referentes a vinculación comercial y encadenamiento productivo; desarrollo y avance en estructura organizacional; administración interna: competencias técnicas y un fuerte trabajo en torno a potenciar la asociatividad y colaboración, con la finalidad de brindar mayores y mejores oportunidades a la Agricultura Familiar Campesina.

Este programa, ha entregado apoyo a más de 50 organizaciones de variados rubros tales como: hortalizas, berries, ovino, apícola, bovino y flores; en las cuales se destaca el avance a nivel de figuras jurídicas en donde se han apoyado a organizaciones que cambian su figura jurídica de “Agrupación” a “Cooperativas” o de “Agrupación” a “Asociación Gremial”.

Comentarios

Comentarios